По состоянию на 15 апреля в мире коронавирусом инфицировано 2 000 043 человека. Из них излечилось 484 573 человека, а 126 753 пациента умерли.

США не первом место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 614 246 больных.

На втором месте сейчас Испания — там заразились 174 060 человек, умерло 18 255.

В Италии по состоянию на 15 апреля инфицированы уже 162 488 человек.

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В Китае с начала пандемии 82 295 человек инфицированы Covid-19.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 14 апреля зафиксировали 3 372 лабораторно подтвержденных случая Covid-19.

Умерли от коронавируса 98 человек. Всего 119 пациентов уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не показало вируса в организме.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.