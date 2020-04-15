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Факты / Мир

Китай до сих пор скрывает информацию о коронавирусе — шеф Пентагона

Шеф Пентагона Марк Эспер обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе Covid-19 как на первоначальных этапах эпидемии, так и сейчас.

— Китай мог бы быть более честным ранее и предоставить намного больше информации, чтобы мы могли получить более полное представление о характере вируса и справиться с ним.

Даже сегодня мы видим, что они скрывают информацию, — заявил Эспер.

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Он отметил, что необходимо продолжать оказывать на них давление для того, чтобы Пекин раскрыл больше информации о коронавирусе.

Ранее бывший руководитель британской разведки Mi6 Джон Соэрс также обвинил власти КНР в том, что они скрыли от мира информацию о коронавирусе на начальных этапах развития эпидемии этого заболевания.

Источник: Fox News

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