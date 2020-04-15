В Бразилии 99-летний ветеран Второй мировой войны излечился от Covid-19

В Бразилии 99-летний ветеран Второй мировой войны Эрмандо Пивета вылечился от Covid-19.

— Победа в этой битве была для меня важнее, чем победа в войне. На войне ты убиваешь или живешь. Здесь нужно бороться, чтобы жить, — отметил Пивета.

Ветеран покидал госпиталь под аплодисменты медперсонала.

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Коронавирус у Пивета диагностировали две недели назад. У него развилась пневмония, и два дня мужчина провел в отделении интенсивной терапии. Однако в аппарате вентиляции легких он не нуждался, а поправился благодаря хорошей физической форме.

В Бразилии заражены коронавирусом 25 262 человека, из них 1 532 умерли.

Ранее Факты ICTV писали, что 101-летний итальянец выздоровел от Covid-19. Мужчина родился во время пандемии испанского гриппа, в результате которой погибли от 30 до 50 млн человек по всему миру.