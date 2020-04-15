В Канаде Врачи без границ будут лечить бездомных с Covid-19

В Канаде международная организация Врачи без границ (Medecins Sans Frontieres) анонсировала проект, который предусматривает лечение бездомных с коронавирусом.

Об этом сообщил исполнительный директор MSF Canada Жозеф Белливо.

— Бездомные люди часто не могут соблюдать физической дистанции. Они делятся умывальниками и спят на общих кроватях, что увеличивает риск заражения. Они также страдают от отсутствия каких-либо средств для защиты от инфекции, — заявил он.

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Проект стартует через 10 дней в Торонто и Онтарио. Позже он будет действовать не только для беспризорных, но и для представителей коренных народов, лишенных доступа к медицинским услугам и пожилых людей, находящихся в учреждениях длительного ухода.

Эти категории населения находятся в повышенной зоне риска заражения Covid-19, поскольку проживают в условиях, где часто невозможно cсоблюдать социальную дистанцию и получать средства защиты.

По состоянию на 15 апреля, положительный результат на Covid-19 было обнаружено уже у 30 бездомных, 11 среди которых — беженцы.

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