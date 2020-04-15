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Факты / Мир

В мире уже 2 млн людей больны коронавирусом

На планете 2 000 231 случаев заболевания коронавирусом.

От осложнений Covid-19 умерло 126 758 человек.

В США 614 246 случаев заболевания коронавирусом, в Великобритании — 93 873, Франции — 143 303, Испании — 174 060, Турции — 65 111.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Больше всего умерших от вируса в США (26 064), в Италии (21 067), Испании (18 255).

От Covid-19 выздоровели 484 729 человек. В Китае — 77 816, Германии — 72 600, Испании — 67 504.

Как писали Факты ICTV, в Бразилии 99-летний ветеран Второй мировой войны Эрманду Пивета вылечился от Covid-19.

Источник: Worldometers

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