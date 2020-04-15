Украинский доктор рассказал, чему можно поучиться у Италии в борьбе с Covid-19

Украина должна перенять опыт Италии по распределению пациентов, которые попадают в больницу с подозрением на Covid-19.

Именно организация процесса работы с пациентами во время пандемии коронавируса является важной составляющей, которой украинским врачам надо поучиться у итальянских коллег.

— Организация и распределение пациентов — очень важные вещи. Направить тех, кого можно транспортировать, в другие больницы, а кого надо оставлять на лечении здесь, кто с Covid-19, кто с другими заболеваниями, — говорит украинский врач в Италии Тарас Оранский.

Поучительный не только положительный опыт итальянцев, а и их ошибки. Например, Италия поздно ввела карантин, из-за чего не удалось избежать большого количества больных коронавирусом и смертей.

Также в Италии в начале не хватало защитных средств для медперсонала, из-за чего многие медики заражались и не могли выполнять свои профессиональные обязанности.

— Медицинских масок не хватало, и медработники массово заражались. В дальнейшем они не выполняли свои обязанности и оставались дома, — продолжает Тарас Оранский.

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Рассказал украинский врач и о том, как итальянцы работают с пациентами с момента обращения. В этом моменте украинская и итальянская системы очень похожи.

— Когда у пациента появляются признаки инфекции, он контактирует с семейным врачом. Он рассказывает ему, как бороться. При необходимости он попадает в больницу. Чаще всего, когда есть какая-нибудь дыхательная недостаточность, — рассказывает врач.

Затем при необходимости к пациенту приезжает медсестра, которая берет мазок на тестирование. Если коронавирус подтверждается, пациента госпитализируют.

— Человек поступает в приемное отделение, неотложную помощь, где его распределяют. Если симптомы коронавируса, он переводится в отделение интенсивного надзора или общее, терапевтическое, где проходит лечение.

Напомним, ранее мы писали, что карантин в Италии продлили до 3 мая.