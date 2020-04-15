Выгуливала черепаху: в Италии женщину оштрафовали на €400 за нарушение карантина

В Риме (Италия) полиция оштрафовала 60-летнюю женщину на €400, которая выгуливала черепаху.

— Женщина гуляла с черепахой. Она утверждает, что вышла из дома для того, чтобы выгулять черепаху, — рассказали в полиции.

Правоохранители считают это неоправданным поводом, чтобы выйти из дома.

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Представитель полиции Нунцио Карбон заявил, что черепаха была большая, как пицца, но женщина выгуливала ее без поводка.

Стоит отметили, что выгуливать собак в Италии разрешается.

Ранее Факты ICTV писали, что в городе Булонь-сюр-Мер (Франция) суд приговорил к двум месяцам тюрьмы мужчину за систематическое нарушение карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Источник: The Local