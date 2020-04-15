Сейчас не время: генсек ООН о решении США прекратить финансирование ВОЗ

Сейчас не время сокращать ресурсы, необходимые для деятельности Всемирной организации здравоохранения или любой другой гуманитарной организации.

Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш.

— Я убежден, что необходимо поддерживать ВОЗ, так как ее деятельность крайне важна в пределах мировых усилий, направленных на получение победы в войне с Covid-19. Сейчас не то время, чтобы сокращать ресурсы ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, которая борется с вирусом.

Читайте: Допустили много ошибок: Трамп раскритиковал работу ВОЗ во время пандемии

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты прекращают финансирование ВОЗ.

Такое решение он объяснил тем, что организация слишком медленно реагировала на эпидемию и даже скрывала распространения коронавируса в Китае.

Источник: ООН