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Факты / Мир

Бельгия обратилась к странам с просьбой поддержать ВОЗ

Бельгия обратилась ко всем странам с просьбой поддержать ВОЗ после отказа США финансировать организацию.

Об этом говорится в заявлении вице-премьера Бельгии Александра Де Кро и министра иностранных дел Бельгии Филиппа Гоффена.

— Организация работает над предотвращением распространения вируса, распределяя медицинские ресурсы, направляя группы быстрого реагирования и предоставляя рекомендации широкой общественности. Помимо этого, ВОЗ способствует усилиям по созданию вакцины, — говорится в заявлении.

К слову, всего в мире зафиксировали 2 063 161 случай коронавируса. На первом месте по количеству инфицированных США, где коронавирусом заболели 638 111 человек.

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На втором месте по количеству инфицированных Испания, где Covid-19 обнаружили у 180 659 человек.

Третью позицию занимает Италия. В стране 165 155 случаев коронавируса.

Напомним, в Германии приняли решение ослабить карантинные ограничения. При условии соблюдения карантинных мер намерены возобновить работу непродовольственных магазинов с площадью до 800 квадратных метров.

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