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Факты / Мир

Карантин в Канаде продлится еще много недель – Трюдо

В Канаде не намерены в ближайшее время выходить из карантина, который ввели из-за коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По его словам, карантин продлится еще много недель.

Трюдо обратился к канадцам с просьбой проявить терпение и добавил, что ограничительные меры отменять слишком рано.

По словам Трюдо, после снятия карантина возникнет необходимость в быстром широкомасштабном тестировании и расширенном отслеживании контактов людей с положительным тестом на коронавирус.

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В Канаде 28 253 человека заразились коронавирусом.

Сейчас на первом месте по количеству инфицированных США, где коронавирусом заболели 638 111 человек.

На втором месте по количеству инфицированных Испания, где Covid-19 обнаружили у 180 659 человек.

Третью позицию занимает Италия. В стране 165 155 случаев коронавируса.

Напомним, в Германии приняли решение ослабить карантинные ограничения. При условии соблюдения карантинных мер намерены возобновить работу непродовольственных магазинов с площадью до 800 квадратных метров.

Источник: Associated Press

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