По состоянию на 16 апреля в мире коронавирусом инфицировано 2 064 115 человек. Из них 137 078 пациентов умерли.

США не первом место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 639 628 больных.

На втором месте сейчас Испания — там заразились 174 060 человек, умерло 18 812.

В Италии по состоянию на 16 апреля инфицированы уже 165 155 человек.

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В Китае с начала пандемии 83 402 человека инфицированы Covid-19.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9.00 15 апреля известно о 3764 больных в стране. За сутки болезнь унесла жизни десяти человек. Количество летальных исходов достигло 108. Выздоровело 143 человека.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.