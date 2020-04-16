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Факты / Мир

Коронавирус разработали в китайской лаборатории — Fox News

Первый человек, который заразился коронавирусом — сотрудник лаборатории Института вирусологии в китайском городе Ухань, где и было впервые зафиксирована вспышка Covid-19.

Такую версию озвучили на американском телеканале Fox News.

По словам ведущих, Covid-19 создавался не как биологическое оружие, а с целью демонстрации достижений китайской науки в сфере вирусологии.

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Также канал прокомментировал информацию о рынке в Ухане как центре распространения коронавируса: этот ход был использован для отвода подозрений от лаборатории Института вирусологии в Ухане.

— Китай организовал самую дорогую в мире спецоперацию по сокрытию доказательств, ведь на рынке морепродуктов в Ухане никогда не продавались летучие мыши.

Недавно с таким же заявлением выступил британский таблоид Daily Mail. Представители этого СМИ убеждали, что пандемия является следствием утечки инфекции с китайской лаборатории.

Китай продолжает опровергать слухи о том, что коронавирус разрабатывался в лаборатории.

Напомним, из-за пандемии Covid-19 Китай ограничит продажу и потребление мяса диких животных. Кроме домашних животных (свиньи, коровы, куры), китайцам разрешат потреблять мясо отдельных видов оленей и страусов.

Источник: Fox News

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