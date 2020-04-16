Коронавирус в Турции: отели отменяют шведские столы и переходят на а la carte

Из-за пандемии коронавируса в турецких отелях изменят систему питания по принципу шведского стола на заказ по меню.

Теперь туристы смогут питаться только по a la carte.

— Пока концепция все включено и питание по принципу шведского стола были популярны в туристической отрасли Турции… Десятки или даже сотни туристов выстраиваются в очереди и набирают еду из стоек с блюдами… Теперь это потеряло свою привлекательность, — сказал глава Института мирового туристического форума Булут Баджи.

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По его словам, изменение системы питания на a la carte, будет иметь положительные результаты не только в разрезе борьбы с пандемией. Это также позволит уменьшить количество отходов пищевых продуктов и сэкономить средства.

Напомним, ранее мы писали, что из-за пандемии коронавируса Турция переносит открытие туристического сезона на конец мая.

Источник: Anadolou