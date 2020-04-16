По состоянию на утро 16 апреля в мире коронавирусом инфицировано 2 064 115 человек. Из них 137 020 больных умерли и 512 032 выздоровели.
США находятся на первом месте среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев – 639 055 больных.
На втором месте сейчас Испания, где коронавирусом заразились 180 659 человек, умерло – 18 812.
Италия опустилась на третью позицию. Там 165 155 больных, из них 21 645 умерли.
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Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:
- Германия — 134 753;
- Франция — 134 582;
- Великобритания — 99 489;
- Бельгия — 33 573;
- Нидерланды — 28 316;
- Швейцария — 26 336;
- Португалия — 18 091;
- Австрия — 14 350;
- Швеция — 11 927;
- Польша — 7 582;
- Норвегия — 6 798.
По состоянию на утро 15 апреля в Украине было 3 764 случая коронавирусной болезни Covid-19, из них 108 — летальные.
Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.