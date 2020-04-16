По состоянию на утро 16 апреля в мире коронавирусом инфицировано 2 064 115 человек. Из них 137 020 больных умерли и 512 032 выздоровели.

США находятся на первом месте среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев – 639 055 больных.

На втором месте сейчас Испания, где коронавирусом заразились 180 659 человек, умерло – 18 812.

Италия опустилась на третью позицию. Там 165 155 больных, из них 21 645 умерли.

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Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

Германия — 134 753;

Франция — 134 582;

Великобритания — 99 489;

Бельгия — 33 573;

Нидерланды — 28 316;

Швейцария — 26 336;

Португалия — 18 091;

Австрия — 14 350;

Швеция — 11 927;

Польша — 7 582;

Норвегия — 6 798.

По состоянию на утро 15 апреля в Украине было 3 764 случая коронавирусной болезни Covid-19, из них 108 — летальные.

Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.