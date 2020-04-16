Страны G20 заморозят долги беднейших стран мира из-за Covid-19

Финансовые представители саммита G20 приняли совместное решение приостановить выплаты по обслуживанию долгов для беднейших стран мира.

Решение будет действовать с 1 мая до конца 2020 года для наиболее бедных и наименее развитых стран мира. Список стран определен Всемирным банком и ООН.

— Замораживание основного погашения и выплаты процентов освободит более $ 20 млрд, которые страны потратят на улучшение системы здравоохранения и борьбу с пандемией Covid-19, — заявил министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан.

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Инициатива должна помочь укрепить мировую экономику в условиях пандемии коронавируса.

Министр финансов Германии Олаф Шольц назвал этот шаг актом международной солидарности с историческим испытанием, добавив, что он позволит странам вкладывать средства в здравоохранение немедленно и без проволочек.

Напомним, недавно генсек ООН призвал лидеров G20 отменить санкции и пошлины из-за коронавируса. Отмена санкций позволит обеспечить доступ людей к продуктам питания, медикаментам и медицинской помощи, необходимой для борьбы с Covid-19.