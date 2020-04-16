Тысячи новых больных и умерших каждый день — такая неутешительная картина наблюдается в мире во время пандемии коронавируса Covid-19.

Недавно официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что на сегодня пик заболевания мир еще не прошел.

В то время как большинство стран усиливают карантинные меры, есть и такие государства, в которых мало запретов.

В них бизнес работает с минимальными ограничениями, люди продолжают ходить в развлекательные заведения, хотя и практикуют социальное дистанцирование.

Факты ICTV рассказывают о странах, которые до сих пор не ввели карантин, и к чему это может привести.

Какие страны не на карантине

Одной из стран, которая еще не ввела полноценный карантин, является Швеция. В государстве до сих пор работают учебные заведения, никто не запрещает посещать кафе, рестораны, бары, спортплощадки и другие места для отдыха и досуга.

Это не означает, что в стране совсем нет запретов. Например, были введены специальные правила для того, чтобы предотвратить скопление людей в ресторанах или возле них.

Также большие изменения наблюдают в общественном транспорте. Сейчас в метро в каждом вагоне можно увидеть только небольшое количество пассажиров.

Большинство ограничений и рекомендаций касаются людей в возрасте 70 и более лет. Им желательно оставаться дома и ограничить контакты с внешним миром.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что во время пандемии страна рассчитывает на то, что люди будут ответственно относиться к соблюдению социального дистанцирования.

И это дает свои “плоды”. По состоянию на 16 апреля в Швеции зафиксировали 11,9 тыс. заболеваний коронавирусом, а более 1,2 тыс. пациентов умерли от инфекции.

Конечно, показатель далеко не лучший, но если сравнить с США, где более 614 тыс. больных, несмотря на карантин, то можно сказать, что страна довольно неплохо переживает пандемию.

Еще одним большим примером государства без карантина является Беларусь. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что боязнь коронавируса не что иное, как “психоз”.

Он настаивает на том, чтобы жизнь в стране продолжалась в обычном ритме. В Беларуси и сейчас проводят футбольные матчи.

По официальным данным, в стране около 3,7 тыс. человек заболели Covid-19, 36 пациентов умерли от болезни. Однако даже жители страны не доверяют этим цифрам.

150 тыс. граждан Беларуси подписали петицию, которой требуют ввести национальный карантин во время пандемии коронавируса. В общем, в стране делается все возможное для того, чтобы замалчивать реальную ситуацию.

Также не вводила карантин и Южная Корея. Но в стране проводили кампанию по осведомленности населения о мерах по предотвращению заражения и массово тестировали людей для выявления заболевания.

Сейчас страна сообщила о 10,6 тыс. больных и 226 смертях в результате заболевания коронавирусом.

Даже несмотря на то, что количество пациентов с Covid-19 в этих странах небольшое, остается вопрос: почему они отказываются от введения карантина и жестких ограничений?

Экономика или карантин

Нежелание стран идти на карантин могло бы быть частично связано с экономическими факторами, ведь та же Беларусь еще до экономического кризиса страдала от “войны” за цену на нефть РФ и уменьшения экспорта в Китай.

Экономист Алексей Кущ рассказал в комментарии Фактам ICTV, что экономические возможности страны не являются предпосылками для того, чтобы вводить или не вводить карантин.

— Если бы мы исходили из того, что то или иное государство разрабатывает карантинные меры в зависимости от своих экономических параметров, то это был бы не совсем правильный критерий. Ведь сейчас такая страна, как Украина, у которой нет никаких экономических инструментов компенсаций карантинных мер, не могла бы ввести карантин, — говорит экономист.

Эксперты сходятся на том, что даже если не вводить карантин, страны все равно почувствуют последствия глобального экономического кризиса.

Профессор бизнес-школы Касс Стивен Томас считает, что у Южной Кореи, 40% ВВП которой зависит от экспорта, будут проблемы. Ведь даже в экономике США будет наблюдаться рецессия.

По словам Куща, сегодня нет абсолютно закрытых экономических систем, и даже экономика КНДР определенным образом зависит от внешних факторов. Поэтому можно говорить о том, что сейчас все страны оказались “в одной лодке”.

— Падение мировых рынков капитала, мировых рынков сырья да и вообще падение глобальной экономической системы, ее структурное разрушение естественно будет иметь отклик в любой национальной экономике. Единственное, что те страны, которые сейчас ввели более мягкий формат карантина, могут использовать это время для аккумулирования необходимых ресурсов для будущего экономического удара. У них есть возможность подготовиться к столкновению, — рассказал Кущ.

В то же время о последствиях карантина не нужно забывать и тем странам, которые ввели карантинные меры. В любом государстве может возникнуть ситуация, когда компенсировать потери экономики будет просто невозможно.

— Карантин – это, если выражаться на языке экономики, дефицит социальной и экономической активности. Поэтому пока у государства есть эти компенсаторы, то карантин воспринимается обществом, бизнесом. Экономические потери неминуемо возникают, но они могут быть частично амортизированы государственным пакетом помощи, — объясняет экономист.

Во время карантина страны пытаются подменить фискальную политику новой долговой и инвестиционной политиками. То есть средства ищут за счет своих государственных долгов и эмиссии денежных средств.

Однако такая ситуация не может длиться вечно.

— Инвестиционные или долговые источники не безграничны, у них есть определенный лимит. Даже такие страны, как США, Германия, Китай рано или поздно упрутся в точку предельной полезности тех или иных мероприятий по квазифискальному стимулированию экономики, за которой инструменты поддержки будут не лечить, а калечить. То есть гиперэмиссия уже не будет помогать экономике, а приведет к ускорению инфляции, — говорит Кущ.

У каждой экономики эта “болевая точка” наступит в разное время. По словам экономиста, Китай может продержаться два-три месяца, США — три-четыре месяца, а у Германии есть возможность оставаться на карантине пять-шесть месяцев.

Если и после этого страны решат продолжать карантин, то это будет влиять на структурные параметры экономики. То есть страны не смогут самостоятельно ее “поднять”.

В зависимости от ситуации, им придется либо искать внешние источники, которые помогут завести экономику, или думать о том, как строить экономику, отличную от той, которая была в карантин.

Что прогнозируют странам без карантина

Ученые и аналитики прогнозируют значительный скачок заболеваемости Covid-19 в странах, где не введен карантин.

Так, исследование Имперского колледжа Лондона показало, что в Швеции, несмотря на относительно небольшой показатель заболеваемости, население с Covid-19 составляет 3,1%, а в Великобритании, где введен карантин, — 2,5%.

Профессор математической статистики Стокгольмского университета Том Бриттон считает, что до конца апреля на коронавирус в Стокгольме заболеют около 40% жителей, а сейчас носителями заболевания являются около 10% населения Швеции.

О ситуации в Беларуси говорить несколько труднее, ведь официальная статистика показывает очень малые цифры, несмотря на отказ от значительных карантинных мер.

Однако врач из Беларуси Наталья Ларионова сообщила в соцсетях, что в городе Витебск ситуация выходит из-под контроля. Многих врачей госпитализируют с пневмонией.

Поскольку она добавила, что все данные Министерства здравоохранения Беларуси являются “абсолютным мифом”, можно сделать вывод, что в ближайшее время количество больных будет неустанно расти.

Южная Корея, которая сейчас успешно противостоит коронавирусу, рискует увидеть новую вспышку заболевания.

Это связано с тем, что аэропорты страны не закрыты. Иностранцы приезжают в Южную Корею, тем самым подвергая опасности ее жителей.

Хотя власть и обязывает иностранцев две недели соблюдать самоизоляцию, около 35% новых случаев заболевания приходится на них. Также были случаи, когда иностранные граждане нарушали режим самоизоляции.

А в ситуации с пандемией в мире достаточно всего нескольких людей, которые “проскользнут” и распространят заболевание среди населения.

Страны, которые до сих пор не ввели карантин, подвергают своих граждан очень большому риску, однако почти ничего не получают взамен.

Когда в мире бушует пандемия, следует помнить, что ее последствия ощутят все страны. Будь то в экономике или в социуме.

Владислав Бомбела

Видео: Телеканал ОНТ