Следующие две недели пандемии коронавируса в Европе будут критическими — ВОЗ

Ближайшие две недели в европейских странах будут критическими и определяющими в борьбе против коронавируса Covid-19.
Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Клюге отметил, что видит первые обнадеживающие признаки в наиболее пострадавших от коронавируса Испании, Италии, Франции и Швейцарии.
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— Однако, несмотря на небольшие положительные сигналы, идущие от некоторых стран, мы видели и признаки обострения проблемы в таких странах, как Великобритания, Турция, Украина, Беларусь, Россия, — подчеркнул он.
Как писали Факты ICTV, Бельгия обратилась ко всем странам с просьбой поддержать ВОЗ после отказа США финансировать организацию.
Источник: ВОЗ