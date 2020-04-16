Россия провела испытания противоспутниковой ракеты – Пентагон

Россия провела испытания противоспутниковой ракеты в среду, 15 апреля.

Об этом заявили американские военные и назвали такие действия России примером угроз, которые становятся реальными для США в космосе.

— США готовы и обязаны сдерживать агрессию и защищать нацию, наших союзников и интересы США от враждебных действий в космосе, — заявил генерал Джон Рэймонд.

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Испытания российской ракетной системы, способной уничтожать спутники на низкой околоземной орбите, проводились после маневров российских спутников, обозначенных как Космос-2542 и Космос-2543, заявили в американской армии.

Как сообщалось, США вывели на орбиту военный спутник связи стоимостью около $1 млрд.

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