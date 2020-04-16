США прошли пик заболеваемости коронавирусом — Трамп

США прошли пик по количеству новых случаев коронавируса.
Об этом на брифинге заявил президент США Дональд Трамп.
Он отметил, что стратегия страны работает, и количество инфицированных начинает снижаться.
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— Борьба (с коронавирусом – Ред.) продолжается, но данные свидетельствуют о том, что на общенациональном уровне мы прошли пик по новым случаям, — сказал Трамп.
Также он добавил, что США и дальше будут работать в этом направлении, чтобы добиться большего успеха.
К слову, в Германии приняли решение ослабить карантинные ограничения. При условии соблюдения карантинных мер намерены возобновить работу непродовольственных магазинов с площадью до 800 квадратных метров.