В Британии 106-летняя женщина выздоровела от коронавируса и установила рекорд

106-летня жительница Бирмингема Конни Титчен, которая считается старейшим пациентом в Великобритании, излечилась от коронавируса.

Когда Титчен покидала клинику, медперсонал провожал ее аплодисментами.

— Мне очень повезло, что я победила этот вирус. Я не могу дождаться, чтобы увидеть свою семью, — заявила Конни Титчен.

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Ее госпитализировали в больницу Бирмингема в середине марта с подозрением на пневмонию. Вскоре ей поставили диагноз коронавирус. Болезнь протекала без осложнений, благодаря чему организм долгожительницы справился со смертельной болезнью. Она стала старейшей жительницей планеты, победившей коронавирус.

Она родилась в сентябре 1913 года и пережила две мировые войны. Более того, в декабре прошлого года она перенесла операцию на бедре и уже через 30 дней смогла самостоятельно ходить.

Ранее Факты ICTV писали, что в Бразилии 99-летний ветеран Второй мировой войны Эрмандо Пивета вылечился от Covid-19.

Фото: скриншот из видео