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Факты / Мир

В Грузии запретили ездить на легковых автомобилях

В Грузии с 17 апреля полностью запретили передвигаться на легковом автотранспорте, сообщил советник премьер-министра республики Ираклий Чиковани.

— В стране увеличиваются случаи заражения коронавирусом, поэтому координационный совет принял дополнительные ограничительные меры в рамках действующего чрезвычайного положения. С 17 апреля по всей стране запрещается передвижение на легковых автомобилях до 21 апреля.

Он отметил, что ограничения не касаются грузовиков и автомобилей дистрибуции.

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Ираклий Чиковани также сообщил о решении обязать граждан с пятницы носить маски в закрытых помещениях.

К слову, по данным Университета Джона Хопкинса, в Грузии по состоянию на 16 апреля зафиксировано 340 случаев Covid-19.

Напомним, ранее Грузия закрыла четыре города из-за коронавируса.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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