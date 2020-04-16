В Великобритании от Covid-19 умерла беременная медсестра

В Великобритании от коронавируса умерла беременная 28-летняя медсестра.

Ее новорожденную дочь удалось спасти: медики вынужденно провели кесарево сечение.

Мере Агейваа Агяпонг пять лет работала в общем отделении больницы Лутон и Данстебал, в графстве Бедфордшир.

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Как сообщают британские СМИ, это уже 45-й случай коронавируса среди сотрудников этой больницы.

Положительный тест на Covid-19 беременная медсестра получила 5 апреля.

— Мэри работала здесь пять лет. Мы очень любили и ценили ее. Она была прекрасной медсестрой. Наши глубокие соболезнования семье и друзьям Мэри, — заявил один из руководителей клиники Дэвид Картер.

Новорожденная девочка чувствует себя хорошо, но в ближайшие дни ей будут проводить первые тесты на Covid-19.

Недавно Факты ICTV рассказывали, как защититься от коронавируса и какой уход нужен женщинам на время беременности.