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Факты / Мир

В США от коронавируса за сутки умерли порядка 2600 человек

В США за последние сутки от коронавируса умерли порядка 2600 человек.

Этот показатель самый высокий среди всех стран мира, где обнаружен коронавирус.

США находятся на первом месте по количеству инфицированных. В стране коронавирусом заболели 638 111 человек.

Всего в США зафиксировано 30 844 смертей за весь период. Наибольшее число летальных исходов в Нью-Йорке.

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На втором месте по количеству инфицированных Испания, где Covid-19 обнаружили у 180 659 человек.

Третью позицию занимает Италия. В стране 165 155 случаев коронавируса.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страна прошла пик по количеству новых случаев  коронавируса.

Он отметил, что стратегия США работает, и количество инфицированных начинает снижаться.

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