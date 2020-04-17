По состоянию на 17 апреля в мире с 2 153 620 случаев заболевания 542 143 человека выздоровели и 143 844 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В частности, в США 667 801 (+ 29 567 за минувшие сутки) случаев заболевания коронавирус, в Испании 184 948 (+4 289), Италии 168 941 (+3 786), Франции 147 091 (+17 164), Германии 133 456 (+ 2 945), Великобритании 98 476 (+4 617).

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Больше всего умерших от вируса в США 34 617 (2 174 за минувшие сутки), в Италии 22 170 (525), Испании 19315 (503).

В Китае от COVID-19 выздоровели 78 403, в Германии 77 000, Испании 74 797.

По состоянию на 9.30 16 апреля в Украине зафиксирован 4 161 случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 116 человек умерли, а 186 пациентов выздоровели. За сутки выявлено 397 новых случаев.

Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.