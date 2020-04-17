Страны G7 будут сотрудничать в создании вакцины от Covid-19

Лидеры стран Большой семерки пообещали приложить все усилия к скорейшему преодолению пандемии коронавируса.

Об этом во время пресс-конференции в Оттаве рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

— Я обсудил пандемию с другими лидерами стран Большой семерки. Мы все остаемся решительно настроенными делать все возможное, чтобы помочь людям и экономикам восстановиться после этого кризиса.

Мы сотрудничаем в поддержке международных усилий по разработке вакцины, улучшении лечения, расширении тестирования и обеспечении передовой важной медицинской продукцией, — сказал Трюдо.