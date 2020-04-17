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Факты / Мир

Страны G7 будут сотрудничать в создании вакцины от Covid-19

Лидеры стран Большой семерки пообещали приложить все усилия к скорейшему преодолению пандемии коронавируса.

Об этом во время пресс-конференции в Оттаве рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

— Я обсудил пандемию с другими лидерами стран Большой семерки. Мы все остаемся решительно настроенными делать все возможное, чтобы помочь людям и экономикам восстановиться после этого кризиса.

Мы сотрудничаем в поддержке международных усилий по разработке вакцины, улучшении лечения, расширении тестирования и обеспечении передовой важной медицинской продукцией, — сказал Трюдо.

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Он отметил, что пандемия Covid-19 — это глобальный кризис, который требует глобального ответа.

— В то время, когда мы делаем все возможное для обеспечения безопасности жителей наших государств, мы также должны помочь бороться с вирусом более уязвимым странам, усилив поддержку их систем здравоохранения, облегчив долговую нагрузку и предоставив другие формы помощи, — отметил премьер -министр.

Напомним, США увеличили помощь Украине для борьбы с коронавирусом.

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