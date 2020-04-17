Лекарство от коронавируса: в Великобритании начали тестировать препараты

В Великобритании начали тестировать препараты для лечения коронавируса.

В исследовании приняли участие более 5 тыс. пациентов, которые сейчас находятся в 165 больницах Великобритании.

Пациентам случайным образом выдается один из препаратов или плацебо. Каждый из препаратов исследуют на группе из 500-900 пациентов.

Также медики исследуют противомалярийный препарат гидроксихлорохин и антибиотик азитромицин. В исследовании участвует комбинация двух антиретровирусных препаратов, используемых при лечении ВИЧ — лопинавир-ритонавир.

Также в исследование намерены включить иммуномодулятор, который используется при ревматоидном артрите.

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Рассматривается вариант лечения с использованием реконвалесцентной плазмы. Ее будут получать из крови людей, которые уже вылечились от коронавируса.

К слову, сейчас в мире зафиксировали 2 169 022 случая Covid-19. На первом месте по количеству зараженных США, там коронавирусом заболели 671 425 человек.

На втором месте оказалась Испания. В стране зафиксировали 184 948 случаев коронавируса. Третью позицию по количеству зараженных занимает Италия, где Covid-19 заболел 168 941 человек.

Китай сейчас занимает 7 позицию по количеству случаев коронавируса.

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