Лукашенко предложил возобновить учебный процесс в школах

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости начинать учебный процесс в школах республики уже со следующей недели, несмотря на вспышку коронавируса в стране.

Лукашенко отметил, что неделя должна пойти на медленное втягивание детей после Пасхи в образовательный процесс.

— Надо осторожно следить за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В селе нет проблем (ну и надо же понимать, что мы детей кормим и все на посевной, куда девать детей). ОРВИ уже закончилась, — сказал он.

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Школьные каникулы в Беларуси продолжались дважды — каждый раз на неделю.

Напомним, Лукашенко также решил не откладывать подготовку к празднованию 75-летия победы во Второй мировой войне, несмотря на пандемию коронавируса.

Источник: Белта