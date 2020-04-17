Трамп готовится к повторению эпидемии коронавируса осенью

Осенью 2020 году в Соединенных Штатах Америки может повториться эпидемия коронавируса.

Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, быстрые действия могут предотвратить масштабное распространение эпидемии и помогут не останавливать экономику страны.

— Некоторые ученые считают, что вирус может вернуться осенью. И в этом случае мы должны быть готовы к тому, чтобы быстро справляться с очагами заражения, — заявил Трамп.

Напомним, также Трамп представил план поэтапного снятия карантина в стране. Прежде всего снимут часть ограничений с тех районов страны, где новые случаи заражения коронавирусом не зарегистрировались за последние семь дней.

В США количество подтвержденных случаев коронавируса превысило 650 тыс. На первом месте по количеству смертей находится штат Нью-Йорк.