В Румынии создали устройство для стерилизации воздуха после больных Covid-19

В Румынии разработали устройство для стерилизации воздуха, которое можно использовать для борьбы с Covid-19.

Разработка очищает воздух, который выдыхают больные коронавирусом. Как считают ученые из Политехнического университета в Тимишоаре, его можно использовать в отделениях интенсивной терапии в больницах, где находятся больные.

— Работа устройства основана на снижении микробиологической нагрузки путем воздействия ультрафиолетового излучения на воздух, выдыхаемого тяжелобольными пациентами, — говорится в сообщении.

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Сейчас устройство проходит испытания. Если они пройдут успешно, университет Тимишоары планирует запатентовать разработку.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько людей заразились коронавирусом в мире по состоянию на 17 апреля 2020 года.

Источник: Romania-Insider