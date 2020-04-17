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Факты / Мир

В Сараево больной Covid-19 два раза убегал от медиков

В Сараево больной коронавирусом пытался два раза убежать от медиков. Первый раз он по собственной инициативе покинул место изоляции, второй раз – бежал с машины скорой помощи, в которой его транспортировали в место обсервации.

После первого побега поиск сбежавшего проводился на территории Старого города. В поиске принимали участие правоохранители. После того, как медики и полиция обнаружили беглеца, они поместили его в скорую. Но когда автомобиль остановился на светофоре, мужчина повторил попытку побега.

— Мужчине удалось открыть дверь и побежать. К счастью, благодаря быстрой реакции полиции и скорой помощи, он был поставлен под наблюдение, — говорится в сообщении.

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Во время задержания полицейским пришлось работать без защитной одежды, из-за чего есть риск заражения правоохранителей.

По информации, беглец – иностранец, сотрудник Представительства ЕС в Боснии и Герцеговине.

Напомним, ранее мы писали о том, что в мире уже более 2 млн. человек инфицированы коронавирусом.

Источник: Klix.ba

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