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Факты / Мир

В Ухане пересчитали жертв Covid-19: цифры увеличились на 1,2 тыс.

В китайском городе Ухань, откуда началась вспышка коронавируса, вновь пересчитали жертв болезни.

Количество умерших увеличилось на 1 290 человек.

В Китае до 15 апреля количество погибших исчислялось в 3 342 человек. Однако 16 апреля цифры подскочили до 4 632.

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Власти Уханя заявили, что не скрывают реальное количество жертв в городе. А просто получили новые данные из больниц.

Как писали Факты ICTV, первый человек, который заразился коронавирусом — сотрудник лаборатории Института вирусологии в китайском городе Ухань, где и была впервые зафиксирована вспышка Covid-19.

Источник: ВВС

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