Для того чтобы не заболеть коронавирусом, медики и ученые рекомендуют обрабатывать руки антисептиком и носить маски. Однако есть еще одна важная мера, которую необходимо соблюдать.

В больницах Уханя ученые провели исследование. Они взяли образцы с разных поверхностей, чтобы выяснить, как передается вирус без контакта с живым носителем.

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Исследование показало, что вирус живет на поверхностях, поэтому необходимо после прикосновений к предметам обрабатывать руки антисептиком.

Также оказалось, что вирус живет на подошве обуви. Исследователи взяли образцы из бахил медиков и обнаружили, что на половине из них есть вирус. Поэтому важно обувь также обрабатывать.

К слову, в Украине коронавирусом заболело уже 879 медицинских работников. В частности, только за последние сутки заболел 91 медиков, 12 из них госпитализировали.