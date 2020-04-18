Российские тесты на коронавирус “ни к черту” не годятся — Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал надежность результатов российских тест-систем на коронавирус.

— Много тестируем. Но должен откровенно сказать — тесты ни к черту, — высказался белорусский лидер.

При это Лукашенко добавил, что, по словам врачей из России, точность тестов составляет около 60%.

— Это он сказал 60%, а мне кажется, всего 30%. И мы часто это обнаруживали, — сетует президент.

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По данным белорусского Минздрава, по состоянию на 18 апреля в стране сделали 93 тыс. тестов на коронавирус. На стационарном лечении находится 3 282 человека, 45 пациентов умерли.

Напомним, Лукашенко заявил о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели, несмотря на вспышку коронавируса.