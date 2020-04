Елизавета II отменила салюты в честь своего 94-летия из-за Covid-19

Из-за пандемии коронавируса Елизавета II просит отменить салют в честь своего 94-летия.

Каждый год в день рождения британской королевы запускают фейерверки, но в этом году празднование пройдет без них.

NEW: The Queen has asked that there be no gun salutes to mark her birthday (94th) on Tuesday. This is the first time it has happened in her 68 year reign.

— Chris Ship (@chrisshipitv) April 18, 2020