Елизавета II отменила салюты в честь своего 94-летия из-за Covid-19

Из-за пандемии коронавируса Елизавета II просит отменить салют в честь своего 94-летия.

Каждый год в день рождения британской королевы запускают фейерверки, но в этом году празднование пройдет без них.

— Салют и празднование отменяют впервые за 68-летнее правление королевы, — отметил журналист британского телеканала ITV Крис Шип в Twitter.

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NEW: The Queen has asked that there be no gun salutes to mark her birthday (94th) on Tuesday. This is the first time it has happened in her 68 year reign. — Chris Ship (@chrisshipitv) April 18, 2020

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года, но официально королева отмечает свой день рождения летом, во вторую субботу июня.

Напомним, ранее Елизавета II выступила со специальным обращением в связи с пандемией коронавируса, королева напомнила подданным о самодисциплине и твердости характера.