По состоянию на 19 апреля в мире зафиксировано 2 329 539 случаев заражения коронавирусом. Из них 160 717 человек умерли.

США находится на первом место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев Covid-19— 735 086 больных.

На втором месте Испания — там заразились 194 416 человек, умерло 20 639.

На третьем месте Италия, где зафиксировано 175 925 случаев заражения коронавирусом.

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В Китае, где изначально началась эпидемия, заболели 83 804 человека. Страна находится уже на седьмом месте по количеству больных. Ее обогнали Франция, Германия и Великобритания.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9.30 18 апреля известно о 5 106 больных в стране. Количество летальных исходов достигло 133. Выздоровело 275 человек.

Напомним, ученые Оксфордского университета, которые проводят испытания вакцины от коронавируса, ставят цель достичь результата эффективности до сентября. Производство вакцины уже идет.