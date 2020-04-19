По состоянию на утро 19 апреля в мире коронавирусом инфицировано 2 329 539 человек. Из них 160 717 больных умерли и 595 217 выздоровели.

США антилидер как среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев (735 086), так и по количеству смертей – 38 910.

На втором месте Испания, где коронавирусом заразились 194 416 человек, умерло – 20 639.

Италия — на третьей позиции. Там 175 925 больных, из которых 23 227 умерли.

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Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

Франция — 152 978;

Германия — 143 724;

Великобритания — 115 314;

Бельгия — 37 183;

Нидерланды — 31 766;

Швейцария — 27 404;

Португалия — 19 685;

Австрия — 14 671;

Швеция — 13 822;

Польша – 8 742;

Норвегия – 7 069.

По состоянию на 9.30 18 апреля в Украине зафиксировано 5 106 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 133 человек умерли, а 275 пациентов выздоровели. За сутки выявлено 444 новых случаев.

Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.