По состоянию на утро 19 апреля в мире коронавирусом инфицировано 2 329 539 человек. Из них 160 717 больных умерли и 595 217 выздоровели.
США антилидер как среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев (735 086), так и по количеству смертей – 38 910.
На втором месте Испания, где коронавирусом заразились 194 416 человек, умерло – 20 639.
Италия — на третьей позиции. Там 175 925 больных, из которых 23 227 умерли.
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Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:
- Франция — 152 978;
- Германия — 143 724;
- Великобритания — 115 314;
- Бельгия — 37 183;
- Нидерланды — 31 766;
- Швейцария — 27 404;
- Португалия — 19 685;
- Австрия — 14 671;
- Швеция — 13 822;
- Польша – 8 742;
- Норвегия – 7 069.
По состоянию на 9.30 18 апреля в Украине зафиксировано 5 106 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
В целом 133 человек умерли, а 275 пациентов выздоровели. За сутки выявлено 444 новых случаев.
Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.