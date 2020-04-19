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Факты / Мир

В Польше коронавирус обнаружили в более 9 тыс. человек, умерло 350

В Польше количество подтвержденных случаев заболевания Covid-19 выросло до 9 082.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Польши.

За сутки в Польше обнаружили 340 новых зараженных коронавирусом.

— Три случая стали летальными. Все умершие были пожилого возраста, большинство имели сопутствующие заболевания, — говорят чиновники.

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C начала пандемии коронавируса в Польше умерло 350 человек.

Напомним, в Польше с 20 апреля ослабляют карантин, действующий из-за эпидемии коронавируса. В частности, жителям разрешат посещать леса и парки.

Источник: Ministerstwo Zdrowia

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