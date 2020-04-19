В Польше коронавирус обнаружили в более 9 тыс. человек, умерло 350

В Польше количество подтвержденных случаев заболевания Covid-19 выросло до 9 082.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Польши.
За сутки в Польше обнаружили 340 новых зараженных коронавирусом.
— Три случая стали летальными. Все умершие были пожилого возраста, большинство имели сопутствующие заболевания, — говорят чиновники.
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C начала пандемии коронавируса в Польше умерло 350 человек.
Напомним, в Польше с 20 апреля ослабляют карантин, действующий из-за эпидемии коронавируса. В частности, жителям разрешат посещать леса и парки.
Источник: Ministerstwo Zdrowia