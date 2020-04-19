PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

В штате Нью-Йорк разрешили жениться онлайн через коронавирус

В штате Нью-Йорк разрешили проводить брачные церемонии по видеоконференции из-за того, что в большинство учреждений для заключения брака закрылись карантин.

Соответствующий указ издал губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам, с начала пандемии в штате возросло количество разводов и снизилось количество новых браков.

Читайте: Секс снимает стресс? Как пережить карантин и “не убить” партнера

Ранее во время церемонии бракосочетания нужно было личное присутствие молодоженов. Женитьба в удаленном режиме была запрещена законом. Губернатор временно остановил действие этой нормы, чтобы способствовать заключению новых браков.

Ранее Факты ICTV писали, что президент США Дональд Трамп представил план снятия карантина в стране в три этапа.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка