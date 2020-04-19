В штате Нью-Йорк разрешили жениться онлайн через коронавирус

В штате Нью-Йорк разрешили проводить брачные церемонии по видеоконференции из-за того, что в большинство учреждений для заключения брака закрылись карантин.

Соответствующий указ издал губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам, с начала пандемии в штате возросло количество разводов и снизилось количество новых браков.

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Ранее во время церемонии бракосочетания нужно было личное присутствие молодоженов. Женитьба в удаленном режиме была запрещена законом. Губернатор временно остановил действие этой нормы, чтобы способствовать заключению новых браков.

Ранее Факты ICTV писали, что президент США Дональд Трамп представил план снятия карантина в стране в три этапа.