По состоянию на утро 20 апреля в мире коронавирусом инфицировано 2 404 249 человек. Из них 165 234 умерли.
На первом месте с наибольшим количеством больных находятся США — 759 687 подтвержденных случаев.
На втором месте Испания, где коронавирусом заразились 198 674 человека, умерло — 20 453.
Италия — на третьей позиции. Там 178 972 больных, из которых 23 660 умерли.
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Ситуация с заболеванием коронавируса в других странах Европы:
- Франция — 154 098;
- Германия — 145 742;
- Великобритания — 121 173;
- Россия — 42 853;
- Бельгия — 38 496;
- Нидерланды — 32 828;
- Швейцария — 27 740;
- Португалия — 20 200;
- Австрия — 14 749;
- Швеция — 14 385;
- Польша — 8 746;
По состоянию на 9.30 20 апреля в Украине зафиксировано 5 710 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
В общем 151 пациент умер, а 359 выздоровели.
Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинских. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.