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Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 20 апреля

По состоянию на утро 20 апреля в мире коронавирусом инфицировано 2 404 249 человек. Из них 165 234 умерли.

На первом месте с наибольшим количеством больных находятся США — 759 687 подтвержденных случаев.

На втором месте Испания, где коронавирусом заразились 198 674 человека, умерло — 20 453.

Италия — на третьей позиции. Там 178 972 больных, из которых 23 660 умерли.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Ситуация с заболеванием коронавируса в других странах Европы:

  • Франция — 154 098;
  • Германия — 145 742;
  • Великобритания — 121 173;
  • Россия — 42 853;
  • Бельгия — 38 496;
  • Нидерланды — 32 828;
  • Швейцария — 27 740;
  • Португалия — 20 200;
  • Австрия — 14 749;
  • Швеция — 14 385;
  • Польша — 8 746;

По состоянию на 9.30 20 апреля в Украине зафиксировано 5 710 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В общем 151 пациент умер, а 359 выздоровели.

Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинских. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

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