PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Во Владикавказе жители вышли на протесты против самоизоляции

В центре Владикавказа возле здания правительства Северной Осетии люди устроили акцию, где выступали против ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

Российские СМИ сообщают, что на акцию собрались около 2 тыс. демонстрантов. Силовики запрещают присутствующим, в частности журналистам, делать видеозаписи, заставляют их удалять уже отснятый материал.

К протестующим вышел глава республики Вячеслав Битаров. Им предложили создать инициативную группу для продолжения переговоров в Доме правительства.

Владикавказ вышел на протесты против самоизоляции

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Также СМИ сообщают, что жители Владикавказа выступают против режима самоизоляции, жалуются на потерю работы, недостаточное информирование о ситуации с коронавирусом. Они добиваются от властей разъяснения ситуации и поддержки людей.

К слову, по состоянию на 20 апреля в Северной Осетии зарегистрировано 177 случаев коронавируса.

Источник: Интерфакс, ГТРК Алания

Фото: ГТРК Алания

Источник: Интерфакс

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка