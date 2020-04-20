Владикавказ вышел на протесты против самоизоляции

В центре Владикавказа возле здания правительства Северной Осетии люди устроили акцию, где выступали против ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Российские СМИ сообщают, что на акцию собрались около 2 тыс. демонстрантов. Силовики запрещают присутствующим, в частности журналистам, делать видеозаписи, заставляют их удалять уже отснятый материал.
К протестующим вышел глава республики Вячеслав Битаров. Им предложили создать инициативную группу для продолжения переговоров в Доме правительства.
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Владикавказ. Люди забрасывают ОМОН камнями. Видео: «Юг. МБХ медиа» pic.twitter.com/oTmtKzGbTN
— МБХ Медиа (@MBKhMedia) April 20, 2020
Также СМИ сообщают, что жители Владикавказа выступают против режима самоизоляции, жалуются на потерю работы, недостаточное информирование о ситуации с коронавирусом. Они добиваются от властей разъяснения ситуации и поддержки людей.
К слову, по состоянию на 20 апреля в Северной Осетии зарегистрировано 177 случаев коронавируса.
Источник: Интерфакс, ГТРК Алания
Фото: ГТРК Алания