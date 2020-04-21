Могли ли коронавирус создать искусственно — ответ ВОЗ

Данные, которые есть в распоряжении экспертов, не позволяют предположить, что коронавирус появился благодаря целенаправленной деятельности человека.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб.

— Все доступные свидетельства указывают, что вирус имеет животное происхождение, это не измененный или сконструированный в лаборатории или где-либо еще вирус. Вероятно, это вирус животного происхождения, — приводит ее слова британское издание The Guardian.

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Она отметила, что пока непонятно, как этот вирус преодолел видовой барьер, перекинувшись с первоначального носителя на человеческую популяцию. Она добавила, что конечно, в этом случае вирус воспользовался промежуточным носителем.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что Китай и ВОЗ могли скрывать важную информацию о коронавирусе, что привело к тому, что страны не сразу правильно оценили масштабы угрозы.