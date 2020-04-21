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Факты / Мир

Грузия продливает режим чрезвычайного положения из-за коронавируса до 22 мая

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала решение правительства о продлении до 22 мая режима чрезвычайного положения.

Оно было введено из-за распространения коронавируса.

— Я подписала декрет о продлении чрезвычайного положения до 22 мая 2020 года. Наша общая задача выстоять против этого испытания, — заявила Зурабишвили во время телеобращения.

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К слову, из-за пандемии коронавируса в Грузии 21 марта было введено чрезвычайное положение. Однако 14 апреля стало известно, что правительство обратится к президенту с просьбой продлить его до 10 мая.

Напомним, ранее Грузия закрыла четыре города из-за коронавируса.

Источник: Грузия Online

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