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Факты / Мир

Каратисты бежали от Сovid-19 из Гонконга, но заразились в Париже

Китайские каратисты, мечтая о участии в Олимпиаде Токио-2020, покинули Гонконг, чтобы не заразиться новым коронавирусом. Спортсмены уехали в Париж, думая, что пребывание в европейской столице убережет их от пандемии. Но именно во французской столице каратисты заразились Covid-19.

Команда каратистов покинула Гонконг в начале февраля, думая, что будет безопаснее тренироваться там в течение трех месяцев. Они тренировались во французском лагере с другими командами. Сначала так и было: во Франции не фиксировали случаи, жители открыто общались и не придерживались никаких мер предосторожности.

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— Ситуация изменилась к худшему почти за одну ночь. Число погибших взлетело до небес , спортивный лагерь закрылся, и внезапно во Франции было зарегистрировано гораздо больше случаев, чем в Гонконге, — говорится в сообщении.

В середине марта китайская команда вернулась на родину, где у них обнаружили коронавирус.

— Я никогда не чувствовал себя так плохо в своей жизни, — отметил китайский спортсмен.

Сейчас китайские каратисты идут на поправку, однако переживают, что перенесенная болезнь может повлиять на их шансы на участие в олимпиаде в будущем.

Напомним, ранее мы писали, что в Китае началось строительство крупнейшего стадиона в форме цветка лотоса.

Источник: CNN

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