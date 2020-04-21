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Факты / Мир

Коронавирусный кризис: авиакомпания Virgin Australia обанкротилась

Авиакомпания Virgin Australia обанкротилась на фоне коронавирусного кризиса.

Virgin Australia занимает примерно 31% рынка авиаперевозок в Австралии.

— Virgin Australia Holdings Limited передана под внешнее управление для рекапитализации и для того, чтобы обеспечить более прочное финансовое положение компании по окончании кризиса с коронавирусом, — сообщили в авиакомпании.

Читайте: Забитые стоянки аэропортов. Как работают авиаперевозчики в условиях карантина

Управляющей компанией станет холдинг Deloitte.

Как писали Факты ICTV, авиакомпании мира могут обанкротиться до конца мая, если им не поможут власти.

Авиаперевозчики уже столкнулись с техническим банкротством или имеют проблемы с выплатой долгов.

Источник: Virgin Australia

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