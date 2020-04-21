Вслед за обвалом цен на нефть марки WTI, курс российского рубля пополз вниз.

Во вторник, 21 апреля, курс российского рубля упал вслед за падением цен на нефть.

По данным Московской биржи, курс по отношению к доллару упал на 1,85%, до 76,95 руб по состоянию на 12.16.

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В течение дня максимальное значение составляло 77,01 руб. за доллар. Также сообщается, что по отношению к евро российский рубль снизился на 1,75% — до 83,42 руб/евро.

По состоянию на 14.15 курс рубля к доллару остановился на 76,78 руб.

Напомним, вчера цена на нефть марки WTI опустилась ниже $0. Это исторический минимум с момента открытия NYMEX фьючерсов на нефть в 1983 году.

По состоянию на 22.00 стоимость нефти снизилась до рекордных минус $37,63 за баррель, став отрицательной впервые в истории. Это означает, что производители платят покупателям за то, что они забирают нефть.