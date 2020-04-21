Китай и Россия распространяют дезинформацию о коронавирусе — агентство ЕС

Россия и Китай продвигают конспирологические теории о коронавирусе, которые могут повлиять на общественное здоровье и безопасность.

Об этом говорится в новом докладе отдела стратегических коммуникаций Европейской службы внешних действий.

Российские и китайские чиновники направляют на аудиторию стран ЕС дезинформацию и конспирологические нарративы.

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— Российские официальные источники и СМИ осуществляют скоординированную кампанию, продвигая ложную информацию по охране здоровья, — говорится в докладе.

Дезинформацией, которую распространяет Китай, он пытается снять со страны вину за вспышку пандемии и улучшить свой имидж.

— Все больший массив доказательств свидетельствует о том, что дезинформация о коронавирусе может иметь прямое влияние на общественное здоровье и безопасность, — отмечают в докладе.

Как писали Факты ICTV, шеф Пентагона Марк Эспер обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе Covid-19 как на начальных этапах эпидемии, так и сейчас.

Источник: Politico