Китайские врачи стали темнокожими во время лечения от коронавируса

В Ухане двое врачей смогли выйти из критического состояния из-за заражения коронавирусом, однако их кожа заметно потемнела.

По данным китайской государственной телекомпании CCTV, доктор Йи работал кардиологом, а Ху Вэйфэн был урологом. Когда одному из них стало хуже, врачи приняли решение подключить больного к аппарату ЭКМО (процедура, которая заменяет функцию сердца и легких процессом перекачки кислорода в кровь).

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После этой процедуры доктор Йи стал чувствовать себя лучше. Но его кожа изменила цвет.

Второй пациент Ху Вэйфэн чувствует себя хуже. Он проходил курс лечения ЭКМО с 7 февраля по 22 марта.

По словам медиков, кожа пациентов могла потемнеть из-за вируса, который повредил печень. После этого в их организмах начался гормональный дисбаланс, который привел к повышенной выработке меланина.

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Источник: The Science Times