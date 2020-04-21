Маски — глупость: Лукашенко в разгар коронавируса открыл школы в Беларуси

В Беларуси ученики пошли в школы после продленных каникул, несмотря на распространение коронавируса в стране.

Минобразования страны подсчитало, что за парты снова сели 30-40% школьников.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал восстановление учебного процесса и высмеял предложение ввести правило относительно ношения маски учениками.

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— Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят. Вы лучше окно откройте, проветрите, — заявил лидер государства.

Напомним, Лукашенко раскритиковал надежность результатов российских тест-систем на коронавирус.

Источник: Белта