Самое сложное еще впереди – ВОЗ о пандемии коронавируса

Основная борьба человечества против коронавируса Covid-19 еще впереди.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

— Поверьте, самое сложное — впереди. Но мы можем предотвратить эту трагедию. Многие попросту не понимают, что это за вирус, — сказал он.

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По его словам, с одной стороны, коронавирус — очень заразный, а с другой — представляет серьезную опасность для некоторых групп населения.

Напомним, 15 апреля Дональд Трамп заявил, что ВОЗ не выполнила своей основной обязанности в ответ на вспышку коронавируса, поэтому США прекращают финансирование организации.