Работа во время карантина спасает, а отсутствием спорта угнетает — исследование

Работа помогает побороть депрессию во время пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции. Такие результаты показало исследование, проведенное учеными среди 369 взрослых в 64 городах Китая.

Во время проведения опроса, 20-21 февраля 2020 года, 27% опрошенных работали в офисе, 38% — из дома, а 25% — остались без работы.

— Те, кто перестал работать, заявили об ухудшении психологического и физического состояния, — говорится в результатах исследования.

Зато те, кто продолжали работать в офисе и дистанционно, психологически чувствовали себя лучше.

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Кроме того, китайские ученые поинтересовались физической активностью опрошенных и пришли к выводу, что люди, которые до пандемии активно занимались спортом, оказались более чувствительными к самоизоляции и чаще думают негативно.

— Люди, которые выполняли физические упражнения до часа в день, чувствовали себя лучше чем те, кто занимался спортом более 2,5 часа, — добавляют ученые.

Напомним, в Украине планируют продлить карантин до 12 мая.

Источник: Science Direct